Miranchuk-Atalanta, l’agente conferma: “I due club sono ai dettagli” (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Atalanta sta trattando Aleksey Miranchuk, trequartista della Lokomotiv Mosca. La conferma arriva direttamente dall’agente, Vadim Shpinev, a ‘La Gazzetta dello Sport’: “I dirigenti di Atalanta e Lokomotiv stanno discutendo i dettagli di un possibile trasferimento. Solo dopo la loro intesa, discuteremo la proposta dell’Atalanta”. Chi è Aleksey Miranchuk, russo vicino all’Atalanta: il fratello gemello, le fidanzate scambiate e quell’imprevisto… Calciomercato, le notizie del giorno – Nomi super all’Inter, manovre Juve-Roma ed il futuro di HiguainL'articolo Miranchuk-Atalanta, l’agente conferma: “I due club ... Leggi su calcioweb.eu

ildiavolo_d : RT @cmdotcom: #Atalanta-#Miranchuk, l'agente: 'Ai dettagli con la #Lokomotiv, poi…' - cmdotcom : #Atalanta-#Miranchuk, l'agente: 'Ai dettagli con la #Lokomotiv, poi…' - TuttoCalciomer1 : ATALANTA-MIRANCHUK: CI SIAMO!! LA TRATTATIVA È IN CHIUSURA #Atalanta #Miranchuk #LokomotivMosca - DrinhoAle : È tornato il Milan beffato!!! - Milannews24_com : Milan, addio Miranchuk. L’agente: «Atalanta e Lokomotiv Mosca stanno discutendo i dettagli» -

O rmai archiviata la stagione dei record per l’Atalanta, il mercato si prende la scena. Tra voci di giocatori che vogliono cambiare aria (Hateboer) e nuovi obiettivi per rinforzare la squadra, lo staf ...L’Atalanta ha intenzione di affermarsi tra le big d’Italia, motivo per cui ogni cosa passerà attraverso il calciomercato. E infatti, il primo che arriverà, sarà un grande colpo in ottica presente e fu ...