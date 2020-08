Meteo prossime due settimane: dal Caldo d’Africa, al Fresco dell’Oceano (Di mercoledì 19 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Siamo proiettati, ovviamente idealmente, verso gli ultimi giorni d’agosto e i primi di settembre. Le condizioni Meteo, da qui a un paio di settimane, potrebbero subire degli stravolgimenti a causa di una ricollocazione barica in Europa. Del riposizionamento di Alte e Basse Pressione ne abbiamo parlato abbondantemente, ma l’argomento rimarrà “Caldo” fin tanto che i modelli matematici di previsione continueranno a farci vedere certi movimenti. La variazioni saranno imponenti nel nord Europa, con evidenti ripercussioni appena a nord delle Alpi. Qui da noi, com’è giusto che sia, resterà l’Alta Pressione ma il pressing esercitato dalle depressioni atlantiche potrebbe riflettersi anche sul nostro tempo. Si verranno a ... Leggi su meteogiornale

Tendenza meteo giovedì venerdì TENDENZA SUCCESSIVA. Temperature in aumento venerdì su tutte le regioni ad eccezione della Sicilia dove non si avranno variazioni di rilievo. Sabato caldo in ulteriore ...Siamo proiettati, ovviamente idealmente, verso gli ultimi giorni d’agosto e i primi di settembre. Le condizioni meteo, da qui a un paio di settimane, potrebbero subire degli stravolgimenti a causa di ...