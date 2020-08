L’Italia a metà ottobre consegnerà all’Ue il suo Recovery Plan. Conte: “Dedicheremo molta attenzione alle infrastrutture materiali e immateriali. Puntiamo a investire su scuola, università e ricerca” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Intendiamo consegnare il piano in Europa a metà ottobre”. E’ quanto ha detto al Fatto Quotidiano il premier, Giuseppe Conte, a proposito del Recovery Plan. “Gli ‘stati generali’ di consultazione nazionale a Villa Pamphilj – ha aggiunto il presidente del Consiglio – ci hanno avvantaggiato. Abbiamo elaborato un Piano di Rilancio offrendolo alla condivisione di 122 tra associazioni di categoria, parti sociali, organismi non profit, personalità varie”. “Ora – ha proseguito – stiamo lavorando per estrarre quei progetti che più direttamente rispondono alla logica dei finanziamenti europei, che ContemPlano investimenti e riforme strutturali per rendere più competitivo e resiliente il ... Leggi su lanotiziagiornale

