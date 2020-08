L’Avellino abbassa la saracinesca, è fatta per l’arrivo del portiere (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sfumato l’arrivo di Raffaele Ioime, l’Avellino, non si è dato per perso. Trattativa in via di chiusura per l’arrivo in Irpinia del portiere Francesco Forte. Il classe ’91 nell’ultima stagione ha vestito la casacca della Carrarese con cui ha conquistati i playoff di LegaPro. E’ un ritorno in Campania visto il passato alla Casertana. Non è tramontata la pista che porta al ritorno in Irpinia di Luigi Castaldo. Nonostante le smentite di rito, la società irpina, nei giorni scorsi ha fatto recapitare al bomber un’offerta per tornare all’ombra del Partenio. Si vedrà. Un discorso che potrebbe tramutarsi in realtà con il ritorno del principe dei bomber dell’Avellino con settanta reti. L'articolo L’Avellino abbassa la ... Leggi su anteprima24

