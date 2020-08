La Spagna (socialista) sta realizzando il muro anti-immigrati più alto del mondo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Roma, 19 mag – Un metro più alto di quello ancora in costruzione al confine con Messico. Il muro anti-immigrati che la Spagna sta realizzando per sigillare le enclavi di Ceuta e Melilla sarà alto infatti 10 metri, quello che stanno costruendo gli Stati Uniti si ferma a 9,1 metri. Una barriera da record dunque, apparentemente invalicabile, annunciata così dal governo di Madrid: “Abbiamo tolto il filo spinato in cima ai reticolati dopo che tante persone si sono ferite nel tentativo di scavalcare. L’opera è una nostra priorità”, hanno dichiarato il premier socialista Pedro Sanchez e il ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska. Una spruzzata di bontà per disinnescare le ... Leggi su ilprimatonazionale

La fuga di migranti verso l’Europa, da anni, oltre che attraverso il Mar Mediterraneo avviene anche lungo un’altra rotta: quella che passa da Ceuta, l’enclave spagnola davanti a Gibilterra soprannomin ...

