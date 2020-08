Inter-Real Madrid, UEFA Youth League 2019/2020 oggi in tv: orario e come vederla in streaming (Di mercoledì 19 agosto 2020) La UEFA Youth League entra nel vivo con Inter-Real Madrid. Alle ore 18:00 di mercoledì 19 agosto a Nyon continuerà il cammino del calcio europeo giovanile dopo il lungo stop per emergenza coronavirus. Dopo le prime due sfide dei quarti di finale, Midtjylland-Ajax 1-3 e Dinamo Zagabria-Benfica 1-3 e ora il turno dei nerazzurri, unica italiana ancora in gioco: il match dei nerazzurri, ultimo quarto di finale insieme a Salisburgo-Lione, verrà trasmesso in chiaro sul Canale 20, ma in alternativa si potrà seguire la disputa anche in diretta streaming sul sito sportmediaset.it. Sportface.it seguirà l’evento con un live testuale. Leggi su sportface

