Inter, Graziani: “Lukaku? Sembra un Frecciarossa. Skriniar ha due ferri da stiro” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Francesco Graziani, ospite di Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha celebrato il momento di Romelu Lukaku, in rete per la decima volta di fila in Europa League, augurando poi all’Inter la vittoria della competizione. Di seguito il suo commento completo. SULLA FINALE – “Stiamo facendo tutti il tifo per l’Inter, l’unica squadra italiana che è rimasta. Speriamo che tutto vada per il verso giusto e che possa vincere questa bella manifestazione. Mi sta dando l’impressione che stia molto bene, questo è un valore aggiunto per quanto riguarda la possibilità di vincere. Sono tornati a duettare benissimo Lautaro Martinez e Lukaku, anche se Lukaku per un’ora non si è visto: con Marcelo Brozovic si sono anche mandati a quel paese, perché la ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Inter Ciccio #Graziani con parole al miele per Romelu #Lukaku. Lo stesso non si può dire per Milan #Skriniar - Bubu_Inter : RT @marifcinter: Aldo Serena: 'Se fossi in Lautaro ci penserei molto bene. Il futuro del Barça sembra da reinventare, l’Inter si sta prepar… - diego4all : RT @marifcinter: Aldo Serena: 'Se fossi in Lautaro ci penserei molto bene. Il futuro del Barça sembra da reinventare, l’Inter si sta prepar… - MoneyDp7 : RT @marifcinter: Aldo Serena: 'Se fossi in Lautaro ci penserei molto bene. Il futuro del Barça sembra da reinventare, l’Inter si sta prepar… - GiancarloBass88 : RT @marifcinter: Aldo Serena: 'Se fossi in Lautaro ci penserei molto bene. Il futuro del Barça sembra da reinventare, l’Inter si sta prepar… -