Il Tar del Lazio ha deciso che le discoteche dovranno rimanere chiuse (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il 19 agosto il Tar (Tribunale amministrativo regionale) del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal sindacato Silb-Fipe Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo contro l’ordinanza firmata il 16 agosto dal ministro della Salute Roberto Speranza Leggi su ilpost

