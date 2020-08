Il potente discorso di AOC alla convention dem (e il finto rebus dell’endorsement a Sanders presidente) – Il video (Di mercoledì 19 agosto 2020) La deputata del Bronx è intervenuta alla convention dei Democratici che ha suggellato la candidatura di Joe Biden a rivale di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. Alexandra Ocasio-Cortez, in un breve video di un minuto e mezzo, piuttosto che l’ex vicepresidente Usa, ha elogiato Bernie Sanders. Per la deputata di origini ispaniche, il senatore del Vermont «ha organizzato una storica campagna popolare per reclamare la democrazia degli Stati Uniti». alla fine del filmato, Ocasio-Cortez ha dichiarato: «Sostengo la nomina a presidente degli Stati Uniti d’America del senatore Bernard Sanders». Il gesto della deputata è, in realtà, soltanto una dichiarazione di intenti politici ... Leggi su open.online

