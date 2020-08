Giugliano. Massacrato in piazza, 17enne senza cure: “In ospedale non ci sono medici adatti” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giugliano. Gli hanno spaccato il naso in più punti. Una frattura scomposta dovuta ad una furiosa testata infertagli da un bullo nella serata di ieri poco dopo le ore 22. Il dolore, il sangue e poi la corsa in ospedale. Un incubo per un giovane 17enne. Giugliano, violenza in piazza Il ragazzo si trovava in … L'articolo Giugliano. Massacrato in piazza, 17enne senza cure: “In ospedale non ci sono medici adatti” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Massacrato Giugliano. Massacrato in piazza, 17enne senza cure: "In ospedale non ci sono medici adatti" Teleclubitalia Perché Faber stride con quella cerimonia

È passata ormai quasi una settimana dall’inaugurazione del nuovo ponte «San Giorgio» a Genova, in diretta televisiva, con abbondanza di fanfare, petto in fuori delle alte cariche dello Stato e le – im ...

È passata ormai quasi una settimana dall’inaugurazione del nuovo ponte «San Giorgio» a Genova, in diretta televisiva, con abbondanza di fanfare, petto in fuori delle alte cariche dello Stato e le – im ...