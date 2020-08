Giovane mamma scomparsa, s'indaga per omicidio: fermato un uomo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Potrebbe essere la svolta tanto attesa nelle indagini sulla scomparsa di Sabrina Beccalli, la Giovane mamma di 39 anni residente nel quartiere San Bernardino di Crema e di cui non si hanno più notizie ... Leggi su bresciatoday

sopearebitches : RT @DragoItaliano: @LaLeggivendola @Tg3web C'è anche il tipico: 'Che tenero ha la sua fidanzatina' Anni dopo :'Mamma non penso essere etero… - FossiIoSenzaTe : RT @DragoItaliano: @LaLeggivendola @Tg3web C'è anche il tipico: 'Che tenero ha la sua fidanzatina' Anni dopo :'Mamma non penso essere etero… - AalpestrAa : @umulinchese @PedruFelice_CO Avete a ragiò. Siamu prudente è prununciemu ci solu nant’à i fatti. S’è vo site mamma… - thomastheflour : Soldi e amici persi in quella via Un giorno anche io voglio andarmene via Non fingo mai, Giovane Messia, cosa vuoi… - hiro_maggica : Mamma mia me sento de novo giovane! -

Ultime Notizie dalla rete : Giovane mamma Cassino, truffano e poi minacciano una giovane mamma: denunciati in quattro FrosinoneToday Maltratta la mamma per denaro, perseguita la ex o coltiva marijuana sul terrazzo di casa: arresti e denunce

300 mezzi e 400 persone controllate. Il Bilancio del servizio straordinario che i Carabinieri della Compagnia di Casarano e Maglie hanno svolto sul territorio di competenza. Non ci sono stati sono i ‘ ...

Nonno e nipote morti sull'A1, c'è un indagato: «Forse è colpa mia»

C'è una persona indagata per l'incidente avvenuto lunedì mattina lungo la corsia sud dell'A1, nel tratto compreso tra Cassino e Caianiello, in cui hanno perso la vita nonno Domenico Alfano e suo nipot ...

300 mezzi e 400 persone controllate. Il Bilancio del servizio straordinario che i Carabinieri della Compagnia di Casarano e Maglie hanno svolto sul territorio di competenza. Non ci sono stati sono i ‘ ...C'è una persona indagata per l'incidente avvenuto lunedì mattina lungo la corsia sud dell'A1, nel tratto compreso tra Cassino e Caianiello, in cui hanno perso la vita nonno Domenico Alfano e suo nipot ...