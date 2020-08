‘Gf Vip 5’, dopo l’ufficializzazione del cast arrivano ben tre smentite: ecco chi non parteciperà al reality! (Di mercoledì 19 agosto 2020) Era stato il portale 361magazine, diretto da Alfonso Signorini, a svelare in via ufficiale negli scorsi giorni il cast completo della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Diversi i nomi importanti che lo dovevano accompagnare in questa sua seconda avventura alla conduzione del reality nel format dedicato ai personaggi già noti, ma a quanto pare diversi di loro non hanno realmente accettato di entrare in Casa. A smentire, infatti, la presenza nel programma, è stata la speaker radiofonica Ludovica Pagani, che contattata dalla pagina Instagram IlBlogDelleVerità, ha così tolto ogni dubbio ai curiosi: “Ma non è vero che parteciperò, raga. Non parteciperò!“. Parole che non lasciano spazio a dubbi, così come quelle di Eva Grimaldi: “Per adesso l’unica casa dove sto per entrare è quella ... Leggi su isaechia

