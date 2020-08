Evan, ammazzato di botte a 21 mesi. Fermata anche la mamma: un'accusa sconvolgente (Di mercoledì 19 agosto 2020) Una fine terribile. Evan, 21 mesi, è morto a Modica a causa di violenti percosse. Gli inquirenti, dopo aver fermato per omicidio volontario il compagno della madre, il 30enne Salvatore Blanco, hanno fermato con la stessa accusa anche la donna, Letizia Spatola di 23 anni. Sarebbe stato il "silenzio-connivenza" e la "tolleranza" di uno stile di vita da "padre-padrone" ad aggravare la situazione legale della madre. "Sto andando a vedere come hanno ridotto mio figlio, sono confuso e non ho voglia di parlare con nessuno - è la reazione del padre naturale di Evan, Stefano Lo Piccolo, intervistato da La Stampa -. Lo hanno ammazzato, non sono riuscito a difenderlo perché ero lontano per lavoro. Ma pagheranno tutto". "Non so cosa sia successo, spero me lo dicano quelli ... Leggi su liberoquotidiano

