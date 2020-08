Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic insieme in Sardegna? Nuovi retroscena sulla loro "amicizia" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, fra i due pare ci sia una vera e propria amicizia molto particolare. Dopo la fine della storia fra la conduttrice e giornalista sportiva e del pugile Daniele Scardina (King Toretto), prossimo concorrente di Ballando con le stelle, si sono moltiplicate le voci e le chiacchiere sul legame tra Diletta Leotta e il calciatore svedese del Milan. Oggi è il settimanale Chi a diffondere qualche notizia su di loro, soprattutto su come i due siano entrati in contatto.Come rivelato dal magazine di Alfonso Signorini, Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic si sono conosciuti dopo la fine della quarantena, grazie ad un'azienda di fitness che li ha scelti come ... Leggi su blogo

