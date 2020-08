Coronavirus: 7 nuovi casi in Abruzzo, tra loro diversi giovani, Aumenta numero terapia intensiva (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'Aquila - Sette nuovi casi di Coronavirus in Abruzzo. Quattro riguardano giovani tra i 19 e i 28 anni. In aumento gli attualmente positivi, che sono sono 265. Dopo settimane cresce il numero delle persone in terapia intensiva, che passa da uno a due. Il totale dei casi registrati dall'inizio dell'emergenza è pari a 3.577. I guariti sono 2.840. Il bilancio delle vittime è fermo a 472: non si registrano decessi dal 28 luglio. Tre dei nuovi casi riguardano la provincia di Pescara: un 19enne di Tocco da Casauria - si tratta del quinto ragazzo del gruppo rientrato da Malta, gli altri quattro erano già risultati positivi nei giorni scorsi - un 28enne di Spoltore e un 47enne originario di ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: netto aumento dei nuovi #contagi, 7 i #morti. Il dato odierno, 642 #positivi, è il più alto dallo sc… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, è aumentata la #caricavirale nei #tamponi. Da 10.000 a 1 milione di particelle per millilitro. Spia d… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 403 nuovi contagi e 5 morti nelle ultime 24 ore - ss79rm80 : RT @SardiniaPost: 37 nuovi casi di #coronavirus in #Sardegna: per trovare un dato simile bisogna tornare indietro alla metà di aprile http… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN GUATEMALA: Altri 48 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 2.467: Sale a 779.585 morti nel Mondo -