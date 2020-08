Corona virus: Italia, 15360 attualmente positivi a test (+271 in un giorno) con 35412 decessi (7) e 204506 guariti (364). Totale di 255378 casi (642) Dati della protezione civile (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 15360 attualmente positivi a test (+271 in un giorno) con 35412 decessi (7) e 204506 guariti (364). Totale di 255378 casi (642) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

POW3R_GC : A regà aspetterò ad ottobre la gente che da la colpa ai migranti del corona virus mentre invece si sorseggiavano il… - biiebsmile : @AnastasiaShikov Non tornerò in Italia, a meno che non dovessi avare delle motivazioni importanti o comunque non do… - MattiaAlexand : @generacomplotti Nel 2016 una persona provava a vendere nel DW un virus chiamato Wuhan-Corona (pag. 43). Libro pubb… - MattiaAlexand : @kuldeep76279514 Nel 2016 una persona provava a vendere nel DW un virus chiamato Wuhan-Corona (pag. 43). Libro pubb… - MattiaAlexand : @MyValleyIt Nel 2016 una persona provava a vendere nel DW un virus chiamato Wuhan-Corona (pag. 43). Libro pubblicat… -