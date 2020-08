Conte in ginocchio, si sente mancare il terreno sotto i piedi e supplica Pd e M5S: «Accordatevi» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giuseppe Conte ora ha paura. Stanno tentando di tutto, i giallorossi, per non trasformare le elezioni in un incubo. E lui rischia grosso, una sconfitta avrebbe comunque conseguenze politiche. E allora si mette quasi in ginocchio, invita a mettersi d’accordo perché altrimenti vince la destra e per lui sono dolori. Conte lancia l’appello a Pd e M5S «Trovo ragionevole che le forze politiche che sostengono il governo provino a dialogare anche a livello regionale». Conte lo ribadisce in un’intervista al Fatto Quotidiano. «In Puglia e nelle Marche presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione». Poi aggiunge con la solita retorica: «Stiamo elaborando un Recovery Plan, finanziato con ingenti fondi europei, che costituisce la più grande ... Leggi su secoloditalia

L'AQUILA - "Con questa misura adottata la nostra categoria è stata nuovamente penalizzata. A subire le gravi conseguenze della chiusura sono sicuramente gli imprenditori, i gestori dei locali e tutte ...

Flavio Briatore chiude il Billionaire di Porto Cervo e si scaglia contro il sindaco di Arzachena

Questo sindaco non l’ho mai visto in Costa Smeralda, forse quattro anni fa, ed emana un’ordinanza che mette in ginocchio l’economia ... restrittivo il decreto Conte». Flavio Briatore ...

