Champions league: Bayern nettamente favorito dai bookmaker sul Lione (Di mercoledì 19 agosto 2020) I rossi di Baviera sono dati vincenti a 1,23, contro il 12,50 dei francesi e il pareggio al 90° a 6,75. Per il passaggio del turno (che include eventuali supplementari e rigori), il Bayern vola a 1,08 con il Lione a 8,00 Leggi su firenzepost

