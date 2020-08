Carnate deragliamento treno Lecco-Milano: feriti due macchinisti e un passeggero (Di mercoledì 19 agosto 2020) Erano da poco passate le 12 di oggi, mercoledì 19 agosto 2020, quando nei pressi della stazione ferroviaria di Carnate, in Brianza, il deragliamento di un treno – finito in parte contro un muretto – ha seminato il panico. Il convoglio della linea Lecco-Milano viaggiava in direzione Arcore quando la motrice è uscita dai binari trascinando con sé almeno tre carrozze. Sebbene le cause dell’incidente rimangano ancora sconosciute, l’ipotesi più probabile è che uno scambio non abbia funzionato. Leggi anche >> Scomparsa Sabrina, c’è un fermo per omicidio e distruzione di cadavere Carnate, deragliamento treno: feriti due macchinisti e un ... Leggi su urbanpost

