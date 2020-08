Calciomercato Juve: Bernardeschi offerto alla Fiorentina, i dettagli (Di mercoledì 19 agosto 2020) Bernardeschi nel limbo: la Juventus lo ha offerto alla Fiorentina ma lui preferirebbe la Premier, e c’è il sondaggio dell’Atletico Rimane in bilico la posizione di Federico Bernardeschi nel progetto Juventus. Il numero 33 bianconero ha cambiato procuratore affidandosi a Raiola e non accetta una destinazione che possano rappresentare un passo indietro per la sua carriera. In tutto questo, scrive Gazzetta, la Juve qualche mese fa lo avrebbe offerto alla Fiorentina nell’affare Chiesa, poi arenatosi. Federico gradirebbe la Premier League, con il Chelsea che ci ha pensato. Anche l’Atletico Madrid di ... Leggi su calcionews24

FabrizioRomano : L’Inter è al lavoro sull’operazione Sandro Tonali: l’intenzione è di chiudere col Brescia dopo l’Europa League, c’è… - tuttosport : L'agente di #Dybala: 'È felice alla Juve, si lavora per il rinnovo' ?? - SkySport : Calciomercato Juve, l'agente di Dybala: 'Paulo via? Falso, lavoriamo al rinnovo' - boomercato : Colpo Juve: scambio Bellerin-Rugani con l’Arsenal. Il laterale spagnolo potrebbe seriamente sbarcare a Torino in ca… - StoriaAmore79 : Juve, nuovo clamoroso scambio col Barcellona: guardate che ci danno per Higuain! NUOVO SCAMBIO?… -