C'è il Covid? Scuola chiusa. Il rientro in classe è a rischio (Di mercoledì 19 agosto 2020) A due settimane dalla prima riapertura delle scuole, il ministero dell'Istruzione e l'Iss rincorrono e smentiscono fake news, in attesa del responso del Cts, che si avrà in due riunioni. La prima domani, 19 agosto, sul distanziamento e il protocollo da adottare in caso di contagio, la seconda il 29, per stabilire, in base all'andamento epidemiologico, se si dovrà imporre l'obbligo di mascherina nelle classi. Il Comitato lima il documento sulle linee guida prima di discuterlo e diffonderlo. Il nodo principale è la gestione di eventuali casi di positività. Resta ferma, viene spiegato, la necessità di rispettare la distanza di un metro dalle rime buccali e l'utilizzo della mascherina nelle parti comuni degli istituti. Da questo partirebbe la stesura del testo che comunque resta aperta a ulteriori modifiche, dopo la nuova ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : è Covid