Brasile, abortisce a 10 anni dopo gli abusi dello zio. Estrema destra, conservatori religiosi e pro-family assediano l’ospedale (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Garantisco che non ha sentito niente”, afferma l’assistente sociale ai giornalisti all’uscita dell’ospedale. Non ha sentito le proteste del gruppo di manifestanti che al grido di “assassini” ha tentato di invadere l’ospedale per impedire che i medici operassero su di lei, di appena 10 anni, un aborto terapeutico, interrompendo la gravidanza nata da una violenza sessuale subita da uno zio. E così, non solo ha rischiato la vita e dovrà portare con sé il trauma degli abusi subiti tra le mura domestiche negli ultimi quattro anni. Un giorno la piccola vittima di violenza potrebbe essere costretta a sapere di essere diventata uno strumento politico nelle mani di un gruppo di attivisti dell’Estrema destra brasiliana, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Abortisce dopo gli abusi sessuali dello zio, bambina di 10 anni viene aggredita dagli anti abortisti

La bambina, di Sao Mateus, rimasta incinta dopo essere stata presumibilmente violentata da suo zio, è stata introdotta di nascosto in ospedale per effettuare l’aborto E’ stato necessario contattare la ...

