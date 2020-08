Bimbo morto a Modica, eseguita l’autopsia: decesso per trauma cranico, “ucciso di botte perché piangeva” (Di mercoledì 19 agosto 2020) E’ stata eseguita l’autopsia sul corpicino di Evan, il Bimbo di 21 mesi morto lunedì nell’ospedale di Modica, nel ragusano, per arresto cardiocircolatorio e che presentava lividi ed ematomi sul corpo. E’ stato un trauma cranico che ha stroncato la vita del piccolo Evan. Di fatto, è stato confermato l’esito della prima ispezione sul cadavere del Bimbo le cui lesioni erano riconducibili, secondo la Procura di Siracusa e la polizia di Modica, ad un’aggressione. L’autopsia è stata eseguita nella camera mortuaria del nosocomio. Il medico ha 60 giorni di tempo per consegnare la sua relazione e dare indicazioni sulle cause del decesso. Della morte de ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Ucciso di botte a 21 mesi, fermati la madre e il compagno. Sul corpo lividi e lesioni. Il papà aveva presentato esp… - Adnkronos : Bimbo morto a #Modica, il padre: 'Denunciai, nessuno ha fermato assassini' - MediasetTgcom24 : È morto bimbo ferito da colpo di pistola del nonno - PollicinoAndrea : RT @_SpaceJay___: #Gioele era a soli 200mt dal corpo della mamma, così dicono, e ci hanno messo 15 giorni per trovarlo. Detto ciò, comunque… - imarkez : RT @blogsicilia: Bimbo di Rosolini morto, 'decesso per trauma cranico' svela l'autopsia - -