Bimbo di 21 mesi picchiato a morte, ora parla il papà: "Ho denunciato anche la mamma" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Il dolore del papà del Bimbo di 2 anni picchiato a morte dal fidanzato della mamma: "Pagheranno fino alla fine" Lividi sul volto, sul collo e al torace. Quando Evan, un Bimbo di appena 21 mesi, è giunto al pronto soccorso di Modica lunedì sera era già in fin di vita. Il suo cuore aveva smesso di battere e sul corpo riportava segni inequivocabili di violente percosse: il fidanzato della madre lo ha massacrato di botte fino a spezzargli il fiato. Per il sospetto assassino, Salvatore Blanco, 32 anni, è scattato il fermo a poche ore dal delitto. Sott'accusa anche la mamma del piccolo, Letizia Spatola, di 23 anni, che per gli inquirenti "avrebbe assistito alla violenza senza ... Leggi su ilgiornale

