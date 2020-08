Bielorussia, Tikhanovskay ai leader Ue: non riconoscete il voto (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone

AlessandroV1953 : RT @Affaritaliani: Bielorussia, Tikhanovskay ai leader Ue: non riconoscete il voto - Affaritaliani : Bielorussia, Tikhanovskay ai leader Ue: non riconoscete il voto - occhio_notizie : 'Le elezioni del 9 agosto non sono state giuste né trasparenti. I risultati sono stati truccati' ha affermato la… - davidefent : #Bielorussia @GiuseppeConteIT @luigidimaio CI SIETE? Riconoscere subito il Governo di Svetlana Tikhanovskay PERCHÉ… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia Tikhanovskay Bielorussia, Tikhanovskay ai leader Ue: non riconoscete il voto askanews Bielorussia, i Paesi Ue: "Non riconosciamo i risultati delle elezioni"

Bielorussia: Protesta contro Lukashenko, niente nazionale! (La Gazzetta dello Sport) Ad avviso di Rinkevich, Svetlana Tikhanovskaya non può essere riconosciuta vincitrice delle elezioni presidenziali ...

Perché la caduta di Lukashenko significa la fine della Bielorussia come Stato sovrano

Sebbene il russo sia ancora la lingua prevalente in Bielorussia (sia Lukashenko che il leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya si rivolgono alla nazione in russo), l'impulso sarà verso l'Europa ...

Bielorussia: Protesta contro Lukashenko, niente nazionale! (La Gazzetta dello Sport) Ad avviso di Rinkevich, Svetlana Tikhanovskaya non può essere riconosciuta vincitrice delle elezioni presidenziali ...Sebbene il russo sia ancora la lingua prevalente in Bielorussia (sia Lukashenko che il leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya si rivolgono alla nazione in russo), l'impulso sarà verso l'Europa ...