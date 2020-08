Batman: Arkham Knights vedrà la presenza di Batgirl e Robin? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nel weekend Warner Bros. mostrerà in anteprima alcuni suoi nuovi progetti tra cui Batman: Arkham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League. In questi giorni la società sta stuzzicando i fan con una serie di codice che svelano piano piano alcuni indizi a riguardo. Tuttavia nel web già in molti hanno frugato tra i file del misterioso sito internet pubblicato poco fa e tra questi qualcuno è riuscito a trovare tutti i codici che verranno pubblicati nei prossimi giorni.Il numero finale trovato dai dataminer è: "761941364995" e viene suddiviso come segue:Cercando su Google il numero per intero compare il codice a barre del fumetto Detective Comics; nel numero 359 infatti compare per la prima volta Batgirl. Guardando meglio la copertina inoltre si può notare la ... Leggi su eurogamer

