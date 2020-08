Avete mai visto Stella? La figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari, sconvolgente: lei e la mamma, due gocce d'acqua | Foto (Di mercoledì 19 agosto 2020) A 17 anni appena compiuti, Stella Bossari è già una stellina su Instagram. La figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, già salita alla ribalta ai tempi della vittoria commovente di papà al Grande Fratello Vip, e poi protagonista da damigella del matrimonio vip della coppia, è un punto di riferimento per le coetanee per il suo look ricercato ma sobrio ed elegante, proprio come mamma Filippa. Gli occhi di ghiaccio e il sorriso solare, un mix perfetto di cotanto genitori. E tra bikini, libri, citazioni colte, tanto amore per la natura e la campagna, il suo profilo Instagram sembra un tuffo delicato in un immaginario alla Guadagnino. Tenetela d'occhio, perché tra qualche ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Andrea Damante, avete mai visto sua madre? Bellezza sconvolgente – FOTO Yeslife Bonus come se piovessero, ecco cosa c’è dietro alla sfilza di soldi elargiti dal governo

Ma mai se n’era fatto un uso così spregiudicato ... mentre l’italiano medio si sente più dignitoso nel parlare al bar con gli amici di aver cliccato sul sito dell’Inps per prendersi il bonus. Altri ...

Ave Mary – E la Chiesa inventò la Madonna

“Ave Mary – E la Chiesa inventò la donna”, non è un libro su Maria, precisava Michela Murgia. Se avesse scritto un libro su Maria, avrebbe potuto benissimo intitolarlo: “Ave Mary – E la Chiesa inventò ...

Ma mai se n'era fatto un uso così spregiudicato ... mentre l'italiano medio si sente più dignitoso nel parlare al bar con gli amici di aver cliccato sul sito dell'Inps per prendersi il bonus. Altri ...