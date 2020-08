Arisa contro il body shaming in bikini senza filtri su Instagram: “Sono una dea” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea.” Queste sono le parole con cui Arisa accompagna un post su Instagram in cui la cantante ha postato una sua foto in bikini, in cui si vedono solo busto e cosce. Lo scopo di questa foto è di unirsi alla campagna contro il body … L'articolo Arisa contro il body shaming in bikini senza filtri su Instagram: “Sono una dea” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Anche Arisa aderisce al movimento “Boby positivity” (o body positive) contro il body shaming sempre più dilagante soprattutto sui social e posta una foto su Instagram che sta già sollevando i pareri c ...

Arisa in bikini su Instagram è splendida e ci dà l’ennesima lezione. All’anagrafe Rosalba Pippa, la cantante non è solo una grande artista, ma anche una donna forte e splendida che con il tempo è dive ...

