Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme in Sardegna? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Destini che si incrociano nella bella Sardegna. Stavolta è il caso di due VIP che di gossip ne hanno vissuti parecchi negli ultimi anni, trattasi di Andrea Iannone e Soleil Sorge.Il bel campione di motociclismo e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex naufraga dell'Isola dei Famosi nel 2019 pare siano stati pizzicati nell'Isola insieme, come testimoniato da una segnalazione arrivata dritta all'influencer Deianira Marzano, la quale ha voluto immediatamente condividere con i suoi followers su Instagram con tanto di messaggio reso noto. Sono al Vesper a Portocervo e ho appena visto Andrea Iannone con Soleil Stasi. Deianira ha immediatamente commentato l'indiscrezione con il suo solito pungente "Ma tutt'appost???". ... Leggi su blogo

toysblogit : Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme in Sardegna? - Disastr87837937 : @ELISABE60448893 Giulia non è più la persona che era due anni fa. E ' cambiata io non dimentico l'anno scorso con… - zazoomblog : Andrea Iannone e Soleil Sorge beccati insieme? Esplode il nuovo gossip (VIDEO) - #Andrea #Iannone #Soleil #Sorge - zazoomblog : Andrea Iannone e Soleil Sorge beccati insieme? Esplode il nuovo gossip (VIDEO) - #Andrea #Iannone #Soleil #Sorge… - blogtivvu : Andrea Iannone e Soleil Sorge beccati insieme? Esplode il nuovo gossip ????? ?? Ti raccontiamo tutto (VIDEO compreso… -