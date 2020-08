Alex Zanardi, arrivano notizie dall’ospedale che lasciano ben sperare: il comunicato (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Ospedale San Raffaele di Milano ha reso noto che Alex Zanardi sta meglio. Le cure hanno dato dei frutti e ci sono dei significativi miglioramenti clinici nelle condizioni di salute di Zanardi, che è in ospedale da esattamente due mesi. Il 19 giugno fu coinvolto in un terribile incidente mentre era con il suo handbike. arrivano buone notizie da Alex Zanardi. L'Ospedale San Raffaele di Milano fa sapere che ci sono dei significativi miglioramenti clinici: "Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso l'Unità Operativa di ... Leggi su howtodofor

repubblica : Alex Zanardi, il San Raffaele: 'Miglioramenti clinici significativi' - HuffPostItalia : Alex Zanardi in miglioramento. 'Il paziente ha risposto' - Adnkronos : Alex #Zanardi, 'miglioramenti clinici significativi' - discoradioIT : Migliorano le condizioni cliniche di Alex #Zanardi, lo comunica l'Ospedale San Raffaele: 'Dopo un periodo durante i… - clikservernet : Alex Zanardi, novità sulle sue condizioni: “Miglioramenti clinici significativi”. Il San Raffaele: “Ora assistito c… -