Adesso è ufficiale: Barcellona, Koeman nuovo allenatore (Di mercoledì 19 agosto 2020) Arrivata pochi istanti la tanto attesa ufficialità: Ronald Koeman è il nuovo allenatore del Barcellona. L’olandese, ormai ex c.t. dell’Olanda e con un passato da giocatore (ma anche da vice allenatore) dei blaugrana, è il terzo atto della rivoluzione avviata dal club in seguito alla clamorosa disfatta contro il Bayern Monaco in Champions League, dopo gli addii di Setien ed Abidal. Koeman ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 e verrà presentato questo pomeriggio alle 18. Foto: Mundo Deportivo L'articolo Adesso è ufficiale: Barcellona, Koeman nuovo allenatore proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

