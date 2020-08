Zurich Italia lancia Zurich Gusto (Di martedì 18 agosto 2020) (Teleborsa) – , un’innovativa soluzione assicurativa dedicata alle piccole e medie imprese Italiane del comparto food. Una protezione personalizzabile e dal costo contenuto creata per sostenere il tessuto produttivo Italiano, in questa fase di difficoltà post Covid-19. “Il nostro obiettivo è fornire un supporto concreto alle tante PMI che stanno attraversando un momento di difficoltà contribuendo alla loro protezione e allo sviluppo di una cultura del rischio che crei valore aggiunto, – ha dichiarato Elena Rasa, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia – In questa fase di ripartenza, vogliamo essere vicini alle aziende Italiane del settore alimentare attraverso un’innovativa offerta dai costi contenuti e, al tempo stesso, ... Leggi su quifinanza

Affaritaliani : Zurich Italia lancia Zurich Gusto per il comparto 'food' - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Zurich Italia lancia Zurich Gusto per le piccole e medie imprese - Affaritaliani : Zurich Italia lancia Zurich Gusto per le piccole e medie imprese - Riparte_Italia : PROPOSTE PER IL PAESE @Zurich a -40% ma l’ad Mario Greco è positivo: «Fiduciosi nella forza della nostra attività»… - Riparte_Italia : Zurich a -40% ma l'ad Mario Greco è positivo: «Fiduciosi nella forza della nostra attività». Lanciata Zurich WellCa… -

Ultime Notizie dalla rete : Zurich Italia Zurich Italia lancia Zurich Gusto Il Messaggero Zurich Italia lancia Zurich Gusto per le piccole e medie imprese

Zurich Italia lancia Zurich Gusto, un’innovativa soluzione assicurativa dedicata alle piccole e medie imprese italiane del comparto food. Una protezione personalizzabile e dal costo contenuto creata ...

Zurich Italia: lancia nuova copertura personalizzabile per le pmi del food

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 ago - Zurich Italia lancia Zurich Gusto, un'innovativa soluzione assicurativa dedicata alle piccole e medie imprese italiane del comparto food. Una ...

Zurich Italia lancia Zurich Gusto, un’innovativa soluzione assicurativa dedicata alle piccole e medie imprese italiane del comparto food. Una protezione personalizzabile e dal costo contenuto creata ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 ago - Zurich Italia lancia Zurich Gusto, un'innovativa soluzione assicurativa dedicata alle piccole e medie imprese italiane del comparto food. Una ...