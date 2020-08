“Viviana Parisi è fuggita in un’altra direzione”: l’indicazione del testimone sposta le ricerche del piccolo Gioele sulla collina (Di martedì 18 agosto 2020) Un percorso diverso riaccende le speranze di trovare il piccolo Gioele. Il bimbo di 4 anni disperso dal 3 agosto, dopo che con la madre è scomparso dal punto dell’autostrada in cui avevano avuto un incidente. Potrebbe essere nella parte a monte dell’autostrada, una zona in realtà già perlustrata, sulla quale, però, adesso si stanno concentrando di nuovo le ricerche, anche con dieci squadre dell’esercito. Da lunedì la task force si è spostata sulla zona indicata da un nuovo testimone. Viviana Parisi, quel lunedì di 15 giorni fa, dopo avere abbandonato in una piazzola dell’A20 la sua Opel, lasciando portafogli, soldi e patente all’interno, non è andata subito verso ... Leggi su ilfattoquotidiano

