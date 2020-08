Vite da Copertina, dal 31 agosto con Rosanna Cancellieri. Fuori una «amareggiata» Casalegno (e Ciacci) (Di martedì 18 agosto 2020) Ciacci e Casalegno Cambio alla guida di Vite da Copertina. Dal prossimo 31 agosto, il ‘chiacchiericcio sul mondo dei vip’ targato Tv8 sarà con Rosanna Cancellieri. Via, dunque, Elenoire Casalegno, che non nasconde la delusione: “Una punta di amarezza è naturale, ma anche soddisfazione personale di aver raggiunto buoni ascolti, di aver centrato l’obiettivo preposto“ dichiara al Giornale la concorrente del primo Grande Fratello Vip. La Casalegno, subentrata lo scorso anno ad Alda D’Eusanio, parla di buoni ascolti; i numeri, in realtà, non sono poi così lusinghieri in confronto al resto della programmazione pomeridiana di Tv8. I film che precedono Vite da ... Leggi su davidemaggio

Notiziedi_it : Vite da Copertina Tv8, data inizio e novità: arriva Rosanna Cancellieri - Notiziedi_it : Vite da Copertina Tv8, data inizio e novità: arriva Rosanna Cancellieri - iamblueyes_ : RT @zapper_it: Novità in casa TV8! ?? Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno OUT da #ViteDaCopertina. A sostutuirli #RosannaCancellieri! ?? ht… - zapper_it : RT @zapper_it: Novità in casa TV8! ?? Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno OUT da #ViteDaCopertina. A sostutuirli #RosannaCancellieri! ?? ht… - zapper_it : Novità in casa TV8! ?? Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno OUT da #ViteDaCopertina. A sostutuirli… -

Ultime Notizie dalla rete : Vite Copertina TV8: Rosanna Cancellieri condurrà “Vite da Copertina” Tv Sorrisi e Canzoni Anche il brutto della vita ci fa sentire vivi

Il problema della maggior parte dei libri (degli articoli e dei podcast) che parlano di “essere qui adesso” o di “vivere il momento presente” è che in realtà parlano d’altro. Come spesso si deduce dal ...

‘Peccato Vinile’, un viaggio nelle note con Jimmy Villotti

Torna domani allo Spirito di Vigarano Mainarda Peccato Vinile, rassegna nella rassegna di Tutte le Direzioni in Summertime. La selezione dei dischi sarà affidata alla regia di Alessandro Mistri, diret ...

Il problema della maggior parte dei libri (degli articoli e dei podcast) che parlano di “essere qui adesso” o di “vivere il momento presente” è che in realtà parlano d’altro. Come spesso si deduce dal ...Torna domani allo Spirito di Vigarano Mainarda Peccato Vinile, rassegna nella rassegna di Tutte le Direzioni in Summertime. La selezione dei dischi sarà affidata alla regia di Alessandro Mistri, diret ...