Trivellazioni nell’area protetta più grande dell’Alaska. Trump: «Servono posti di lavoro» (Di martedì 18 agosto 2020) L’ultima grande regione selvaggia dell’Alaska verrà trivellata dalle compagnie petrolifere. L’amministrazione Trump ha deciso di concedere la perforazione del più grande rifugio della fauna selvatica del Paese, l’Arctic National Wildlife Refuge per favorire nuovi posti di lavoro. Ad annunciarlo il Dipartimento degli Interni Usa che ha dato il via libera alle Trivellazioni per petrolio e gas, dichiarando di mettere all’asta i contratti di locazione entro la fine dell’anno. Creare nuovi posti di lavoro sarebbe la motivazione principale della decisione di Trump. Non una novità per gli ambientalisti abituati al negazionismo nei confronti della crisi climatica da parte del ... Leggi su open.online

