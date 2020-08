Traffico Roma del 18-08-2020 ore 15:30 (Di martedì 18 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio per ritrovarci all’ascolto in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale a San Giovanni in possibili difficoltà di circolazione in via Santo Stefano Rotondo all’altezza di via San Giovanni in Laterano a causa della notevole affluenza all’ospedale San Giovanni per eseguire controlli covid situazione alle porte di Roma Sud nella zona di Vallerano disposto il senso unico di marcia su via Alvaro del Portillo per regolamentare i flussi di Traffico per chi deve eseguire il tampone covid al campus bio-medico e per chi deve invece accedere al Policlinico possibili rallentamenti per lavori via di Boccea all’altezza di via Pantan Monastero dove si circola a senso unico alternato stessa situazione Talenti sulla via Nomentana senso unico ... Leggi su romadailynews

TrafficoA : A1 - Scandicci-Firenze - Coda A1 Bologna-Roma Coda di 9 km tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante per Traffico Congestionato - PLRomaCapitale : #Roma - Via di Tor Pagnotta, traffico rallentato causa #incendio altezza Via del Bel Poggio. - TrafficoA : A1 - Firenze - Coda A1 Bologna-Roma Coda di 9 km tra Bivio A1/Compl. FI Nord km 280.3 e Bivio A1-Variante per Traffico Congesti... - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-08-2020 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 18-08-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Nanni Moretti sulla Vespa dopo 27 anni: Roma oggi ha smarrito il futuro

Sì, ci fecero effetto Nanni Moretti 27 anni fa e la Roma del suo «Caro diario»: Ostia, Garbatella, Spinaceto, finalmente non una cartolina plastificata, non l’ennesima piazza di Spagna. Uno sguardo su ...

Brucia casolare a Vallecrosia, chiusa via Roma. Foto e

Incendio a Vallecrosia: via Roma è stata chiusa al traffico dalla caserma dei vigili a salire, verso Soldano, a scopo cautelativo. Ancora in fase di accertamento l'origine del rogo. All'interno c'era ...

