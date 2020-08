Tamponi in aeroporto, a Fiumicino trovati altri 3 casi: rientro dalla Spagna. In Lombardia ancora caos, Gallera: “Prenotare test online” (Di martedì 18 agosto 2020) Altre tre casi positivi individuati questa mattina nell’aeroporto di Fiumicino grazie ai test rapidi eseguiti nello scalo della capitale. Sono tutte persone di rientro dalla Spagna: un ragazzo proveniente da Siviglia, un ragazzo romano e uno toscano. “Sono asintomatici e sono stati posti in isolamento”, comunica l’unità di crisi della Regione Lazio, specificando anche che finora “il 50% dei casi riguarda giovani compresi nella fascia di età dai 18 ai 34 anni”. I 3 nuovi positivi si aggiungono agli altri 6 casi trovati lunedì: nella sola giornata di ieri infatti sono stati effettuati circa 2mila test nei due aeroporti di Roma, ... Leggi su ilfattoquotidiano

