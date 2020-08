Star Wars: uno spinoff dedicato a Kylo Ren è in fase di sviluppo? (Di martedì 18 agosto 2020) L'universo di Star Wars potrebbe espandersi grazie a uno spinoff in fase di sviluppo dedicato a Kylo Ren, di cui non sono stati diffusi i dettagli. Kylo Ren, il personaggio interpretato da Adam Driver nella saga di Star Wars, potrebbe essere al centro di uno spinoff che sarebbe attualmente in fase di sviluppo per la Lucasfilm. Per ora non sono stati diffusi i dettagli del progetto che potrebbe essere un film o una serie tv, forse ispirata ai fumetti che hanno raccontato il passato del figlio di Han Solo e della principessa Leia. La notizia, ovviamente per ora non confermata dalla Lucasfilm, lascia aperta ogni possibilità per quanto riguarda il ritorno di ... Leggi su movieplayer

