Si opera al naso, ma al risveglio ha uno strano gonfiore: “Mi hanno deformato” (Di martedì 18 agosto 2020) Un’esperienza drammatica quella di un uomo palermitano, che dopo un intervento al naso si è trovato il viso deturpato e irriconoscibile. Dopo l’operazione, subita nel 2017, per il paziente è iniziato infatti un calvario, durato due anni. Il protagonista della vicenda è Pierluigi Latino un quarantasettenne che ha raccontato i dettagli della sua traumatica storia. Quello che doveva essere un intervento di rinoplastica per il raddrizzamento del setto nasale deviato e l’asportazione di un’adiposità appena evidente, si è tramutato in un incubo. L’uomo ha parlato della sua esperienza in un un’intervista per Blogosicilia, dove ha rivelato che quella al naso: “È stata un’operazione devastante. Inizia con questa operazione ... Leggi su velvetgossip

Guglielmo_61 : @GfveGianfra Sei un giurista e, quindi,non mi addentro in questioni che non conosco. È un fatto che tutto quanto pr… - alexgatto71 : @luigifontana24 Come per l’allenatore sapremo la maggior parte delle cose quando saranno già state fatte...non è an… - sunday_ky : @heyjude_90 Fabio, i virus dell'apparato respiratorio si trasmettono tramite le goccioline che emettiamo da naso e… - MyItaly3 : RT @katrina1868: @sarjarim @MyItaly3 @Pontifex_it Le stragi dell’11 settembre,di Parigi,il Bataclan,la strage dei mercatini di Natale,fatta… - katrina1868 : @sarjarim @MyItaly3 @Pontifex_it Le stragi dell’11 settembre,di Parigi,il Bataclan,la strage dei mercatini di Natal… -

Ultime Notizie dalla rete : opera naso La mafia dei barconi opera da Bruxelles, sotto il naso della UE. La Voce del Patriota Si opera al naso, ma al risveglio ha uno strano gonfiore: “Mi hanno deformato”

Un’esperienza drammatica quella di un uomo palermitano, che dopo un intervento al naso si è trovato il viso deturpato e irriconoscibile. Dopo l’operazione, subita nel 2017, per il paziente è iniziato ...

Aggredito davanti al ristorante: giovane operato al naso

grosseto Era stato dimesso mercoledì mattina dall’ospedale ma ieri mattina è dovuto tornare al Misericordia per essere sottoposto a un intervento chirurgico: il ragazzo di 23 anni, aggredito martedì s ...

Un’esperienza drammatica quella di un uomo palermitano, che dopo un intervento al naso si è trovato il viso deturpato e irriconoscibile. Dopo l’operazione, subita nel 2017, per il paziente è iniziato ...grosseto Era stato dimesso mercoledì mattina dall’ospedale ma ieri mattina è dovuto tornare al Misericordia per essere sottoposto a un intervento chirurgico: il ragazzo di 23 anni, aggredito martedì s ...