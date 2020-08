Scuola, che succede se in classe c’è un positivo al Covid. Cosa prevedono le nuove norme (Di martedì 18 agosto 2020) In attesa di una data certa per l’inizio del nuovo anno scolastico, si cerca intanto di capire quali saranno le disposizioni in classe nel caso in cui uno o più studenti risultino positivi al Coronavirus. Su “La Repubblica” è stata pubblicata la bozza su “Indicazioni per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. E le polemiche già impazzano. Qualora si individuasse un solo caso positivo tutta la classe sarà messa in quarantena. E chiaramente una simile disposizione metterebbe a repentaglio il corso regolare delle lezioni. Intanto nelle ultime 24 ore i contagi da Covid-19 sono in lieve diminuzione rispetto al giorno precedente, 320 rispetto ai 479 di domenica ieri, con quattro decessi. Ed il ... Leggi su caffeinamagazine

