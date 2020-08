Ryanair sospende voli: tagliato 1 volo su 5 in autunno. Le cause (Di martedì 18 agosto 2020) Ryanair opererà un taglio dei voli nei mesi di settembre e ottobre a causa dell’emergenza coronavirus e dell’aumento dei casi in alcuni Paesi europei. Tra le più grandi e importanti compagnie aeree low cost, l’azienda irlandese ha annunciato nella giornata di lunedì 17 agosto un taglio della capacità di volo del 20% nei prossimi due mesi. Oltre all’emergenza sanitaria e all’incremento dei casi positivi, la decisione presa dalla compagnia irlandese è dovuta anche al minor numero di prenotazioni avvenuto negli ultimi giorni a causa delle nuove misure restrittive. Ryanair: tagliato 1 volto su 5 a settembre-ottobre Ryanair ha comunicato che la maggior parte dei tagli riguarderà la riduzione della frequenza ... Leggi su termometropolitico

italiavola : Ryanair sospende immediatamente tutti i voli da Bergamo per Agadir, Fez, Marrakech e Tangeri -