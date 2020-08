Roma, porta un’amica a cena ma quando arriva il conto scappa: arrestato 37enne egiziano (Di martedì 18 agosto 2020) Un cittadino egiziano di 37 anni ha portato a cena un’amica in un ristorante cinese di via Turati, ma quando è arrivato il conto ha tentato di scappare senza pagare, in direzione della Stazione Termini, venendo inseguito dai proprietari i quali, giunti in via Giolitti, hanno attirato l’attenzione di una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Scalo Termini. Una volta fermato, il cittadino egiziano, in evidente stato di alterazione psicofisica da assunzione di alcool, dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, dapprima colpiva con calci le auto in sosta, quindi inveiva nei confronti dei militari, opponendo resistenza, divincolandosi e sferrando ancora calci. A quel punto, i Carabinieri lo hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

