Roma, arrestati 4 vigili urbani: intascavano mazzette (Di martedì 18 agosto 2020) La Guardia di Finanza di Roma ha arrestato quattro vigili urbani che lavorano nel gruppo tuscolano della capitale. L'accusa è quella di aver intascato mazzette da alcuni commercianti. La Guardia di Finanza di Roma ha messo sotto indagine quattro vigili urbani. L'accusa è quello di aver concesso licenze e permessi e gestori di ristoranti e …

La notte di Ferragosto il cognato dell'arrestato ha denunciato presso il Commissariato di Fiumicino di essere stato aggredito e ferito al braccio con un coltello dall'ex marito della sorella.

Paura a Ostia, barricato in casa minaccia di fare esplodere bombola di gas: palazzina evacuata

In mattinata un episodio simile si era verificato ad Artena, in provincia di Roma, dove un 35enne del luogo ... violenti nei confronti di madre e dei fratelli conviventi e lo hanno arrestato per i ...

