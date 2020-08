Pomezia, cane Corso scomparso da giorni: l’appello dei proprietari per ritrovarla (Di martedì 18 agosto 2020) E’ scomparso da Campo Jemini (Pomezia) lo sCorso 6 agosto una femmina di cane Corso di 4 anni circa. Si chiama Cleo ed è dotata di chip. Non ha il collare e non conosce bene la zona. In caso di avvistamento, fanno sapere i proprietari, cercare di fermarla e contattare Roberta (3408571629) o Simona (3483156146). 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

