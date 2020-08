Papa incoraggia suora argentina che aiuta transessuali (Di martedì 18 agosto 2020) "Dio vi ripagherà abbondantemente": lo scrive Papa Francesco in un messaggio a suor Monica Astorga Cremona, argentina, superiora del convento delle Carmelitane Scalze di Neuquén, che si occupa di recuperare ragazze transessuali sfuggite alla prostituzione o ad altri problemi per trovare un lavoro e rifarsi una vita. "Cara Monica, Dio che non è andato al seminario né a studiare teologia ti ripagherà abbondantemente", scrive Jorge Mario Bergoglio a quanto riferito dall'agenzia stampa argentina Telam. "Prego per te e le tue ragazze. Non dimenticare di pregare per me. Che Gesù ti benedica e che la santa vergine si prenda cura di te. Fraternamente, Francesco". La religiosa, già in contatto con il Papa sin da quando era arcivescovo di Buenos Aires, ha appena ... Leggi su ilfogliettone

LemmaAndrea : RT @RobertoBortone: Papa Francesco incontra Andrea Riccardi e incoraggia la raccolta di firme “Senza anziani non c’è futuro” - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: “”Al tempo di Gesù, i lebbrosi venivano respinti in quel modo”. Papa Francesco incoraggia “la suora dei trans”. L’iniziativ… - FarodiRoma : “”Al tempo di Gesù, i lebbrosi venivano respinti in quel modo”. Papa Francesco incoraggia “la suora dei trans”. L’i… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Papa Francesco chiede pace per la Nigeria e incoraggia il dialogo tra Sudan, Etiopia e Egitto per la convivenza sul Nilo ht… - FarodiRoma : Papa Francesco chiede pace per la Nigeria e incoraggia il dialogo tra Sudan, Etiopia e Egitto per la convivenza sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa incoraggia Il Papa incoraggia una suora argentina che aiuta le transessuali askanews Il Papa incoraggia una suora argentina che aiuta le transessuali

Roma, 18 ago. (askanews) – “Dio vi ripagherà abbondantemente”: lo scrive Papa Francesco in un messaggio a suor Monica Astorga Cremona, argentina, superiora del convento delle Carmelitane Scalze di ...

Roma, 18 ago. (askanews) – “Dio vi ripagherà abbondantemente”: lo scrive Papa Francesco in un messaggio a suor Monica Astorga Cremona, argentina, superiora del convento delle Carmelitane Scalze di ...