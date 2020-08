Nuova ordinanza in provincia di Napoli, mascherine anche in spiaggia e ristoranti chiusi a mezzanotte (Di martedì 18 agosto 2020) Campania. Mascherina per tutto il giorno, nei luoghi in cui si posso verificare assembramenti, accesso limitato alle spiagge e orario di chiusura anticipato per ristoranti, bar e pizzerie. Il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, impone misure più rigide per evitare i rischi di contagio. Obbligo mascherine anche in spiaggia Il provvedimento è valido a partire … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

robersperanza : Nuova ordinanza: 1. Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e… - piersileri : Nella nuova ordinanza, c'è anche l'obbligo della #mascherina all'aperto negli orari della movida (18.00-6.00) laddo… - TgrPiemonte : Effetto #coronavirus. Chiusura delle discoteche e mascherina obbligatoria anche all'aperto dalle 18 alle 6 vicino a… - CosimoCosimo8 : RT @Regione_Sicilia: #Coronavirus, più rigore nella nuova ordinanza di @Musumeci_Staff - - lapcarosello : RT @lapcarosello: Da domani Notte vi aspettiamo in totale sicurezza rispettando le regole della nuova ordinanza Rendi uniche le Tue Notti… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova ordinanza La nuova ordinanza, Tosi: «Bizzarra. Rischio contagio viene dall'esterno e dai migranti» VeronaSera Chiusura discoteche e Covid: le ordinanze dei sindaci contro la movida violenta dell’estate 2020

L’estate della movida violenta: e se fosse questa l’etichetta con cui manderemo in archivio la stagione 2020? Le cronache agostane sono punteggiate di episodi che colpiscono per la carica di violenza ...

Discoteche chiuse, il sindacato dei locali da ballo ricorre al Tar del Lazio

L’associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo ha deciso di presentare un ricorso immediato al Tar del Lazio per la riapertura immediata delle aziende. La decisione è stat ...

