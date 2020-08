Nelle scuole test rapidi come negli aeroporti. Sileri: "Chiusura temporanea se un alunno è positivo" (Di martedì 18 agosto 2020) AGI - test rapidi per gli studenti, eventuale isolamento domiciliare, Chiusura temporanea degli istituti in caso di focolaio, fake news sulla possibilità che i ragazzi trovati positivi siano 'sequestrati' dalle loro famiglie e affidati all'autorità sanitaria: il ritorno a scuola si avvicina e c'è bisogno di chiarezza su quello che avverrà nel caso in cui proprio gli istituti si rivelino origine di contagio. In attesa del protocollo a cui lavora il ministero dell'Istruzione insieme all'Istituto Superiore di Sanità e alle Regioni, le notizie false corrono veloci come le ansie dei genitori. Trapela intanto un primo elemento: sarebbe allo studio la possibilità di effettuare test molecolari ... Leggi su agi

virginiaraggi : Sempre più #PalestreNuove nelle scuole di Roma. Oggi vi parlo della palestra scolastica di via Ramiro Fabiani a Pie… - RaffaeleFitto : Ma da marzo a oggi perché non si è lavorato per avvio del anno scolastico? La nomina di un commissario avrebbe dovu… - istsupsan : Non è vero che in caso di ??sintomi compatibili ?? con #Covid19 non sarà possibile ai genitori prendere i figli a scu… - LillyQueen48 : @SimoneGai Tranquillo , prima o poi diventi giornalista si .. stai cominciando bene .. il qualunquismo standard pia… - Agenzia_Italia : Nelle scuole test rapidi come negli aeroporti. Sileri: 'Chiusura temporanea se un alunno è positivo' -