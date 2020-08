Negare il coronavirus. Quando l’individualismo vale più della società (Di martedì 18 agosto 2020) A Berlino il primo di agosto erano in ventimila al motto di: «Giorno della libertà, fine della pandemia». La parola d’ordine è niente mascherina, nessuna distanza. Scendono in piazza e protestano. Contro chi non si sa, perché per molti è una congiura, e chi tira le fila è il nemico ignoto dietro le quinte. Succede in Germania a fronte di quasi diecimila morti ufficialmente registrati, 224 mila casi di contagio e una crescita quotidiana che può raggiungere anche i mille casi. Il virus è una sfida alla società dell’eguaglianza di massa. Leggi su ecodibergamo

“Arriviamo da due stagioni in cui il nome Rugby Noceto è sempre stato fra i primi posti in classifica, questa stagione, non nego, che ci abbia lasciato ... poi la pandemia, il Covid-19 ha cambiato ...

Infanzia: lettera di 275 ex leader mondiali al G20, “no ad una ‘generazione Covid’ senza istruzione”

“La pandemia di Covid-19 è una crisi sanitaria globale che ha messo il mondo di fronte a un’emergenza educativa senza precedenti. Questa emergenza rischia di negare a milioni di bambini il loro ...

