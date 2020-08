Meteo Roma del 18-08-2020 ore 19:15 (Di martedì 18 agosto 2020) Meteo Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nubi irregolari fin dal mattino su tutte le regioni settentrionali ma con tempo stabile Cetto delle locali residue piogge in Romagna tempo stavi anche al pomeriggio in serata con precipitazioni Assente al centro situazione analoga con nubi irregolari in transito Special pomeriggio in serata ma con precipitazioni scarse o Sem pre legate per lo più tra Umbria e Marche al sud ennesima giornata di bel tempo su tutte le regioni meridionali anche con innocue nubi alte e stratificate in transito temperature in calo i valori minimi in aumento quelli massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews

Juan Jesus è prossimo a vestire la maglia del Cagliari, ritrovando il tecnico Di Francesco: per definire l’operazione si attende la cessione della Roma Il matrimonio fra Juan Jesus e il Cagliari si fa ...

Boom di iscritti al Rally del Ciocco e della Valle del Serchio

Il toscano al Ciocco corre su speciali che considera di casa, ed è riuscito ad inserirsi, al rally di Roma, tra Basso e Crugnola ... ma c’è da scommettere che, con qualche tempo di alto livello, ...

