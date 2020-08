Media Usa: “L’aereo con Trump a bordo quasi colpito da un drone a forma di croce” (Di martedì 18 agosto 2020) Media Usa: “L’aereo con Trump a bordo quasi colpito da un drone” Sfiorato un grave incidente per il presidente americano Donald Trump. Un drone a forma di croce di colore giallo e nero avrebbe rischiato di colpire l’Air Force One con a bordo l’inquilino della Casa Bianca, durante un atterraggio alla pista della Base Andrew, nei pressi di Washington. A riportare la notizia sono i Media americani, secondo i quali l’incidente è stato sfiorato domenica 16 agosto alle 17.54. Trump era di ritorno dal New Jersey, dove ha trascorso il fine settimana, quando il Boeing 757 su cui viaggiava è stato affiancato da questo ... Leggi su tpi

